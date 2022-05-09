Польща допоможе доставляти паливо в Україну: у розробці два маршрути

Так, у Варшаві відбулася нарада з питань енергетичної безпеки України.

"Я надзвичайно вдячна за сьогоднішню зустріч. Вона мала не тільки політичне, а й експертне значення. Ми говорили, наприклад, про паливну кризу. Ми обговорили, як повинні виглядати транспортні маршрути. Йдеться про постачання з Гданського або Свиноуйського портів", - повідомила Свириденко.

Вона також додала, що у Польщі велика готовність допомогти Україні вирішити паливну кризу.

"Ви - наші найближчі брати і сусіди, які прийняли наших біженців. Я сподіваюся, що разом ми зможемо вирішити цю кризу", - заявила перший віце-прем'єр України.