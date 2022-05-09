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Польща допоможе доставляти паливо в Україну: у розробці два маршрути

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі допоможе доставляти паливо в Україну на тлі дефіциту бензину через військове вторгнення Росії. У розробці знаходяться два маршрути поставок.

Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WProst.

Так, у Варшаві відбулася нарада з питань енергетичної безпеки України.

"Я надзвичайно вдячна за сьогоднішню зустріч. Вона мала не тільки політичне, а й експертне значення. Ми говорили, наприклад, про паливну кризу. Ми обговорили, як повинні виглядати транспортні маршрути. Йдеться про постачання з Гданського або Свиноуйського портів", - повідомила Свириденко.

Вона також додала, що у Польщі велика готовність допомогти Україні вирішити паливну кризу.

"Ви - наші найближчі брати і сусіди, які прийняли наших біженців. Я сподіваюся, що разом ми зможемо вирішити цю кризу", - заявила перший віце-прем'єр України.

Нагадаємо, через дефіцит палива в Україні мережі АЗС ввели додаткові обмеження.

За даними Мінекономіки, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.

У відомстві заявляють, що дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз вирішується питання їх завезення на територію України

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бензинПольшаВійна в Україні