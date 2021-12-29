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Польша получит сотню военных дронов-разведчиков

Автор: Сергей Пышкин

Министерство национальной обороны Польши заказало сотню военных беспилотников. Аппараты будут оборудованы электрооптическими боеголовками и будут применяться для разведки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

По словам министра национальной обороны Мариуша Блащака, сегодня военные силы Польши нуждаются в беспилотных аппаратах, даже в мирное время. Летательные системы будут взаимодействовать и с другой техникой, которую недавно получила страна.

"Чтобы войско было эффективным и могло эффективно защищать нашу родину, оно должно иметь полный спектр вооружения, а следовательно пушки-гаубицы "Краб" будут более эффективными, когда в артиллерийских подразделениях будут также беспилотники, которые будут выполнять задачи, связанные с разведкой и наведением целей", - заявил министр.

Над производством беспилотников будет работать консорциум в который входят "Польская вооруженная группа" и "Заводы военной авиации".

Известно, что дроны способны непрерывно работать в течение трех часов и преодолевать расстояние до 35 километров. В то же время они отмечаются низким уровнем шума.

Поставка беспилотных аппаратов запланирована на 2024-2027 годы.

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Польша