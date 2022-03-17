Польша полностью откажется от российского газа: известны сроки

Уполномоченный Совета министров Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимски анонсировал полный отказ от производимого Россией газа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир радиостанции RMF FM.
Польша перестанет покупать российский газ в декабре. Именно до конца года действует текущий контракт на покупку голубого топлива из Ямальского газопровода.
В настоящее время доля газа из РФ в общем объеме импортируемого топлива составляет 50 %. Однако польское правительство готово его заменить. Вопросом занимается государственная компания PGNiG. Осенью заработает газопровод Baltic Pipe, уже построен LNG-терминал, а также вскоре состоится объединение систем с Литвой и Словакией.
"На протяжении многих лет мы платили за российский газ от монополиста, который мог диктовать цены выше западноевропейских. Теперь цены будут европейскими", – заверил Наимски.
Напомним, что российское вторжение в Украину нанесло удар по мировой экономике и приведет к росту инфляции.
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