Польша полностью откажется от российского газа: известны сроки

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на эфир радиостанции RMF FM .

Польша перестанет покупать российский газ в декабре. Именно до конца года действует текущий контракт на покупку голубого топлива из Ямальского газопровода.

В настоящее время доля газа из РФ в общем объеме импортируемого топлива составляет 50 %. Однако польское правительство готово его заменить. Вопросом занимается государственная компания PGNiG. Осенью заработает газопровод Baltic Pipe, уже построен LNG-терминал, а также вскоре состоится объединение систем с Литвой и Словакией.

"На протяжении многих лет мы платили за российский газ от монополиста, который мог диктовать цены выше западноевропейских. Теперь цены будут европейскими", – заверил Наимски.