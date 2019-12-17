Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного суда.

Отметим, что в Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг судебной реформы. На прошлой неделе внесли в парламент очередные поправки в законодательство о судах и Верховном суде с целью "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия". Это вызвало сильное недовольство как оппозиции, так и значительной части судейского сообщества.

"Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши, которое инициируют авторы законопроекта, вероятнее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз", - говорится в сообщении.

Отметим, что Верховный суд уверен, что все предлагаемые изменения заслуживают негативной оценки и угрожают независимой судебной системе Польши.

Напомним, Европейская комиссия в том году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польшу исключали из Европейской сети советов по вопросам судебной власти. Отметим, Брюссель уже начинал санкционную процедуру против Варшавы в связи с "системными угрозами" верховенству права. Такая процедура может привести к временному лишению государства права голоса в ЕС.