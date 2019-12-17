Польща може покинути ЄС через судову реформу

У Польщі судова реформа може спровокувати вихід з Європейського Союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного суду.

Зазначимо, що в Польщі вже кілька років триває суперечка навколо судової реформи. Минулого тижня внесли до парламенту чергові поправки в законодавство про суди і Верховний суд з метою "дисциплінувати суддів, які перевищують свої повноваження". Це викликало сильне невдоволення як опозиції, так і значної частини суддівського співтовариства.

"Протиріччя між законодавством ЄС та законодавства Польщі, яке ініціюють автори законопроекту, найімовірніше, призведе до того, що структури Євросоюзу почнуть процедуру виявлення порушень зобов'язань, що випливають із договорів в рамках ЄС, а в кінцевому підсумку - до необхідності покинути Європейський союз", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Верховний суд впевнений, що всі пропоновані зміни негативної оцінки заслуговують і погрожують незалежній судовій системі Польщі.

Нагадаємо, Європейська комісія в тому році вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Зокрема, Єврокомісія вважає судову реформу Польщі як порушення законодавства Євросоюзу. Зокрема, Варшаву звинувачують у "підриві принципу незалежності судових органів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польщу виключали з Європейської мережі рад з питань судової влади. Зазначимо, Брюссель починав процедуру проти Варшави у зв'язку з "системними погрозами" верховенства права. Така процедура може призвести до тимчасового позбавлення держави права голосу в ЄС.