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Польша подозревает в шпионаже 45 российских дипломатов. Посла РФ уже вызвали в МИД

Фото: Польша подозревает в шпионаже 45 российских дипломатов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Польши вызвали посла России в Варшаве Сергея Андреева. Поскольку Агентство внутренней безопасности выявило 45 российских дипломатов, связанных со спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Агентство внутренней безопасности настаивает на высылке всех 45 человек из Польши.

"Материалы Агентства внутренней безопасности доказывают, что деятельность выявленных сотрудников и сотрудничающих с ними лиц служит целям проведения российских разведывательных мероприятий, направленных против стабильности Польши и ее партнеров на международной арене, и ставит под угрозу интересы и безопасность Польши", - заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб Станислав Жарын.

Напомним, ранее Германия объявила персоной нон грата российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.

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