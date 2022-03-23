Польща підозрює у шпигунстві 45 російських дипломатів. Посла РФ вже викликали в МЗС

До Міністерства закордонних справ Польщі викликали посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва. Оскільки Агентство внутрішньої безпеки виявило 45 російських дипломатів, пов'язаних зі спецслужбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Агентство внутрішньої безпеки наполягає на висилці всіх 45 осіб з Польщі.
"Матеріали Агентства внутрішньої безпеки доводять, що діяльність виявлених співробітників і співпрацюючих з ними осіб служить цілям проведення російських розвідувальних заходів, спрямованих проти стабільності Польщі та її партнерів на міжнародній арені, і ставить під загрозу інтереси і безпеку Польщі", - заявив прес-секретар міністра, координуючого роботу спецслужб Станіслав Жарин.
Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила персоною нон грата російського дипломата через підозри в шпигунстві.
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