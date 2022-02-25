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Польша закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Автор: Александр Белоус

Правительство Польши решило закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Запрет вступит сегодня в полночь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.

"Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - написал он.

Позже представитель правительства сообщил, что "запрет вступит в силу с полуночи".

Напомним, 24 февраля Великобритания запретила авиакомпании государства-агрессора "Аэрофлот" приземляться на территории страны.

Отметим, Национальный банк Польши принял решение предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 1 млрд долларов). Помощь оказывается в связи с агрессией России.

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