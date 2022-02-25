Польша закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Правительство Польши решило закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Запрет вступит сегодня в полночь
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.
"Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - написал он.
Позже представитель правительства сообщил, что "запрет вступит в силу с полуночи".
Напомним, 24 февраля Великобритания запретила авиакомпании государства-агрессора "Аэрофлот" приземляться на территории страны.
Отметим, Национальный банк Польши принял решение предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 1 млрд долларов). Помощь оказывается в связи с агрессией России.