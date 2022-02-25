Польща закрила повітряний простір для російських авіакомпаній

Уряд Польщі вирішив закрити повітряний простір для російських авіакомпаній. Заборона вступить сьогодні опівночі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в Twitter.
"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", - написав він.
Пізніше представник уряду повідомив, що "заборона набуде чинності з півночі".
Нагадаємо, 24 лютого Великобританія заборонила авіакомпанії держави-агресора "Аерофлот" приземлятимуться на території країни.
Відзначити, Національний банк Польщі прийняв рішення надати Національному банку України валютний своп на суму 4 млрд злотих (близько 1 млрд доларів). Допомога надається у зв'язку з агресією Росії.