UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша передаст Украине военную технику

Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши приняло решение безвозмездно передать Вооруженным силам Украины военного оборудования. Соответсвующее постановление сегодня принял польский Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине", - говорится в сообщении.

В правительстве заявили, что решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии.

"Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку для Украины и передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, Варшава решила передать боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольша