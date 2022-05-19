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Польша передала Украине 20 вагонов оборудования для электросетей

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Украина, Четверг 19 мая 2022 13:21
Польша передала Украине 20 вагонов оборудования для электросетей Фото: Польша передала Украине 20 вагонов электрооборудования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Польша передала Украине 20 вагонов электрооборудования. Помощь от польских компаний направлена на восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

По данным пресс-службы, электрическое оборудование, опоры для ЛЭП, трансформаторы, генераторы, силовые кабели, которые передали польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии (Polish Power Transmission and Distribution Association), переданы в 7 областей Украины.

Две первые партии помощи от польских компаний уже были распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия сейчас ожидает распределения и передачи в регионы.

"В целом помощь от польских компаний составила более 12,5 тысяч единиц оборудования, включая линейную арматуру, силовые трансформаторы, генераторы резервного питания, более 400 железобетонных опор линий электропередачи, а также более 65 км и 7,3 тонн силового кабеля и проводов", - говорится в сообщении.

Напомним, испанский оператор ГТС Enagas прислал в Украину необходимое оборудование и материалы. Это поможет восстанавливать газотранспортные сети.

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