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Испанский оператор ГТС направил в Украину оборудование для ремонта газопроводов

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Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 14:27
Испанский оператор ГТС направил в Украину оборудование для ремонта газопроводов Фото: Ремонт газопроводов будет происходить благодаря оборудованию из Испании (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Испанский оператор ГТС Enagas направил в Украину необходимое оборудование и материалы. Это поможет восстанавливать газотранспортные сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

По данным пресс-службы, из Испании в Украину уже поступили аварийные муфты различных диаметров, которые позволяют ликвидировать утечки на магистральных газопроводах; компактные мобильные компрессоры для работы пневматического оборудования во время ремонтных работ; специальное переносное осветительное оборудование для работ в темное время суток.

"Кроме того, наши испанские коллеги прислали специалистам ОГТСУ комплект оборудования (включая запчастям и расходные материалы) для плазменной резки и сварки труб, которые будет использоваться в процессе восстановления целостности трубопроводов", - говорится в сообщении.

Также оператор Enagas направил сварочные электроды и сварочные маски, центраторы, ряд электрического оборудования, кабельные удлинители, соединители и тому подобное.

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