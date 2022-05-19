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Польща передала Україні 20 вагонів обладнання для електромереж

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Україна, Четвер 19 травня 2022 13:21
Польща передала Україні 20 вагонів обладнання для електромереж Фото: Польща передала Україні 20 вагонів електрообладнання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Польща передала Україні 20 вагонів електрообладнання. Допомога від польських компаній спрямована на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики.

За даними прес-служби, електричне обладнання, опори для ЛЕП, трансформатори, генератори, силові кабелі, які передали польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії (Polish Power Transmission and Distribution Association), передані у 7 областей України.

Дві перші партії допомоги від польських компаній вже були розподілені та передані операторам систем розподілу в Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія зараз очікує на розподіл та передачу в регіони.

"У цілому допомога від польських компаній склала понад 12,5 тисяч одиниць обладнання, включаючи лінійну арматуру, силові трансформатори, генератори резервного живлення, понад 400 залізобетонних опор ліній електропередачі, а також понад 65 км та 7,3 тонн силового кабелю і проводів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, іспанський оператор ГТС Enagas надіслав до України необхідне обладнання та матеріали. Це допоможе відновлювати газотранспортні мережі.

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