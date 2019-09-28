Польша передала средства для помощи жителям оккупированного Донбасса

Польша перечислила в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов средства в помощь нуждающимся на востоке Украины. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на постоянное представительство Польши при ООН в Женеве.

В общей сложности было передано 1 млн долларов для гуманитарной помощи жителям оккуппированных районов Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью. Также помощь будут оказывать медики.

В заявлении ООН указано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек столкнутся с шестой зимой вооруженного конфликта.

Напомним, ООН призвало доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине для того, чтобы до начала зимы найти 52 млн долларов для Донбасса, чтобы обеспечить наиболее острые гуманитарные потребности.

В целом план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год предусматривает общие финансовые потребности на уровне 162 млн долларов. Сейчас бюджет наполнен на 32%.