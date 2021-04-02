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Польша отвергла обвинения РФ в провокациях возле строительства "Северного потока-2"

Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Польши отвергли обвинения оператора проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в провокационной деятельности. Компания Nord Stream ранее обвинила Варшаву в незаконной деятельности в водах Балтийского моря.

Соответствующее заявление было размещено в Twitter оперативного командование ВМС Польши.

В заявлении отмечается, что самолеты M-28B Bryza проводят регулярные патрульно-разведывательные полеты в данном регионе.

"Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом", - говорится в публикации.

Ранее компания указала на повышенную активность кораблей и гражданских судов в зоне строительства газопровода. Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин подчеркнул, что это может привести к аварийному повреждению трубопровода.

Ранее сообщалось, что в четверг, 1 апреля, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.

Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

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Новости Украины Северный поток-2
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