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Польща відкинула звинувачення РФ у провокаціях біля будівництва "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

Збройні сили Польщі відкинули звинувачення оператора проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" в провокаційній діяльності. Компанія Nord Stream раніше звинуватила Варшаву в незаконній діяльності у водах Балтійського моря.

Відповідне заяву було розміщено в Twitter оперативного командування ВМС Польщі.

У заяві наголошується, що літаки M-28B Bryza проводять регулярні патрульно-розвідувальні польоти в даному регіоні.

"Військово-морські сили Республіки Польща не ведуть ніякої провокаційної діяльності і виконують свої статутні завдання у відповідності з міжнародним правом", - йдеться в публікації.

Раніше компанія вказала на підвищену активність кораблів і цивільних суден у зоні будівництва газопроводу. Директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін підкреслив, що це може призвести до аварійного пошкодження трубопроводу.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 1 квітня, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.

Нагадаємо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

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Новини України Північний потік-2
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