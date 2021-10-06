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Польша отправит на границу с Беларусью военные вертолеты

Автор: Дмитрий Кузнецов

Польша направит для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. В настоящий момент пограничникам помогают около 3 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

"Обеспечение непроницаемости границы с Беларусью является в настоящее время ключевой задачей Войска Польского и Пограничной стражи", - написал в Блащак в Twitter.

Министр уточнил, что пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Кроме того, в ближайшее время патрулировать белорусско-польскую границу начнут военные вертолеты.

Напомним, 1 октября власти Польши продлили на два месяца чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Отметим, ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Польшу в незаконном обращении с мигрантами.

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