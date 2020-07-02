Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для украинцев

Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, которые прибывают самолетом.

Об этом пишет "Польское радио".

Так, польские пограничники напоминают, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польше все еще ограничен. Границу можно пересечь лишь в некоторых пунктах; с Украиной - в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин), Корчевой (с украинской стороны - Краковец), Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медике (с украинской стороны - Шегини).

РБК-Украина писало, что Польша с 1 июля возобновила регулярное авиасообщение с Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины; при этом определены категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в страны ЕС.