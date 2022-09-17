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Польша открыла судоходный канал на Балтику в обход России

Новина українською →
Польша, Суббота 17 сентября 2022 23:15
Польша открыла судоходный канал на Балтику в обход России Фото: Россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (prezydent.pl)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша открыла канал, который позволит судам плыть из Балтийского моря в свой порт Эльблонг, минуя российские территориальные воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Польши.

"Мы хотели открыть этот проход, чтобы больше не требовать разрешений у недружественной нам страны", – заявил президент Польши Анджей Дуда.

Эльблонг в северной Польше отделен от Балтийского моря тонкой полосой земли. Польша в субботу открыла канал, позволяющий судам плыть из Балтийского моря в свой порт Эльблонг, минуя российские территориальные воды.

Недавно вырытый канал проходит по территории Польши примерно в пяти километрах к западу от города Криница-Морска.

"Мы символически разрываем в 83-ю годовщину нападения Советского Союза на Польшу последние узы нашей зависимости от России", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Дуда подчеркнул, что Польша не может позволить себе быть зависимой страной. По его словам, открытие Судоходного канала – это большая победа для всех, кто понимает слово суверенитет.

Напомним, что в МИД Польши убеждены , что Германия сознательно затягивает с помощью Украины.

Также, Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ.

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