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Польша отказывается выплачивать ЕС ежедневный штраф

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Четверг 28 октября 2021 21:13
Польша отказывается выплачивать ЕС ежедневный штраф Фото: Польша отказывается выплачивать ЕС ежедневный штраф (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министр юстиции Польши Збигнев Жиобро заявил, что Варшава отказывается выплачивать миллионный штраф Евросоюзу (ЕС). Ранее суд ЕС обязал Польшу выплачивать по 1 млн евро ежедневно, пока не прекратится работа Дисциплинарной комиссии Верховного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министр назвал предписания Европейского суда беззаконными. Польша настаивает на том, что суд не имеет власти над ее судебной системой и игнорирует его постановления.

"Польское государство не может склониться перед беззаконием. Будь то незаконные штрафы в отношении Турова... или штраф за изменения в судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого (местная валюта)", - заявил министр.

Напомним, Верховный суд Европейского союза обязал Польшу платить по 1 млн евро в день за отказ приостанавливать деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда.

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