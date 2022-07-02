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Польша не откажется от своих требований репараций от Германии, - Качиньский

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Варшава, Суббота 02 июля 2022 18:15
Польша не откажется от своих требований репараций от Германии, - Качиньский Фото: лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Польша не намерена отказываться от своих требований по выплате репараций от Германии за преступления времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.

В частности, на встрече с жителями Белостока лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подчеркнул, что Варшава продолжит отстаивать свои интересы.

"Некоторые кричат, что когда мы говорим о репарациях с Германии, это значит, что мы ходили не в ту школу. Очевидно, что они платили другим, почему бы им не заплатить нам?", - отметил он.

По его словам, это будет сложный процесс.

"Мы не можем ничего отпускать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, потому что просто это всегда плохо кончается", - добавил политик.

Напомним, ранее Качиньский также говорил о том, что Россия тоже обязана выплатить репарации за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

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