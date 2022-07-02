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Польща не відмовиться від своїх вимог репарацій від Німеччини, - Качинський

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Варшава, Субота 02 липня 2022 18:15
Польща не відмовиться від своїх вимог репарацій від Німеччини, - Качинський Фото: лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Польща не має наміру відмовлятися від своїх вимог щодо виплати репарацій від Німеччини за злочини часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNP.

Зокрема, на зустрічі з жителями Білостока лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський підкреслив, що Варшава продовжить відстоювати свої інтереси.

"Деякі кричать, що коли ми говоримо про репарації з Німеччини, це означає, що ми ходили не в ту школу. Очевидно, що вони платили іншим, чому б їм не заплатити нам?", - зазначив він.

За його словами, це буде складний процес.

"Ми не можемо нічого відпускати, ми не можемо бути м'якими. Ми не можемо давати іншим і нічого не вимагати взамін, тому що просто це завжди погано закінчується", - додав політик.

Нагадаємо, раніше Качинський також говорив про те, що Росія теж зобов'язана виплатити репарації за збитки, завданий Польщі під час Другої світової війни.

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