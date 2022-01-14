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Польша осудила кибератаку против Украины

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Варшава, Пятница 14 января 2022 14:56
Польша осудила кибератаку против Украины Фото: Польша осудила кибератаку против Украины (freepik.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня ночью на Украину была осуществлена кибератака. МИД Польши выразил обеспокоенность и осудил такие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter представителя МИД Польши Лукаша Ясина.

Министерство осудило любую деятельность, которая распространяет дезинформацию и нарушает работу государственных институтов.

"Мы обеспокоены информацией о кибератаке на сайты правительства, в том числе на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая имеет следствием распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов", - заявил спикер МИД Польши.

Ранее сообщалось, что Европейский союз мобилизует все ресурсы, чтобы помочь справиться с масштабной кибератакой на Украину.

Отметим, в ночь с 13 на 14 января произошла масштабная атака на сайты украинских государственных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".

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