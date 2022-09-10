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Польша на одном из пограничных пунктов открыла отдельную полосу для пустых грузовиков

Фото: пустые грузовики смогут выехать в Польшу отдельной полосой через "Краковец" (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Наталья Юрченко

Польша открыла отдельную полосу для пустых грузовиков на пункте пропуска "Краковец-Корчова". Это поможет уменьшить очереди на выезд из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Twitter.

"По согласованию с украинской стороной в автомобильном пункте пропуска "Корчева-Краковец" в направлении из Украины в Польшу открыто полосы для контроля грузового транспорта без грузов", - говорится в сообщении.

Пустые грузовики могут выехать в Польшу через "Краковец" отдельной полосой с сегодняшнего дня.

Очереди на границе с Польшей

За последний месяц на границе с Польшей отслеживается повышенный ажиотаж. На пропускных пунктах собралось большое количество грузовиков. Несколько дней назад очередь возле Ягодина достигала более 50 километров.

Причиной таких рекордных очередей является низкая пропускная способность польской таможни.

Украина и Польша пытаются ускорить процесс, поэтому для пустых грузовиков открыли пункт пропуска "Устилуг-Зосин". Ранее через этот КПП разрешали проезд только легковушкам, автобусам и транспортным средствам весом до 7,5 тонны.

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Польшапограничная служба