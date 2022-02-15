UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша объявила повышенный уровень киберугрозы до конца февраля

Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел повышенный уровень киберугрозы по всей стране. Предупреждение вступает в силу сегодня и продлится до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Польши.

Сообщается, что предупреждение о первом уровне киберугрозы вступает в силу сегодня, 15 февраля, с 23:59 до 28 февраля до 23:59. Данный режим вводится на основании польского закона о борьбе с терроризмом.

Отметим, первый уровень является самым низких из четырех возможных. В первую очередь, это сигнал для силовиков и всего аппарата государственного управления к особой бдительности. В частности, государственные учреждения будут отслеживать и проверять отсутствие нарушений безопасности электронной связи.

Отметим, до этого Польша вводила повышенный уровень киберугрозы 19 января из-за хакерской атаки на Украину.

Напомним, сегодня кибератаке подверглись банковские сервисы в Украине, а также сайты Министерства обороны и Вооруженных сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаКибератака