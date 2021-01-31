Украина в списке первых. Вакцинация начнется с Pfizer от COVAX, затем - AstraZeneca

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Вакцинация от коронавируса в Украине по плану Минздрава начнется в середине февраля. Украина получила подтверждение от COVAX о выделении вакцины Pfizer в первой волне распределения, подробнее - в материале РБК-Украина.

Вакцины приедут в Украину в середине февраля

Украина вошла в список стран, которым COVAX предоставит вакцины от коронавируса в первой волне распределения. Как сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, уже в середине февраля Украина получит 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, из которых отобраны 18 стран, среди которых и Украина.

Следующее поступление вакцин от COVAX ожидается с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. На втором этапе, как ожидается, Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Кто получит вакцину

Вакцины от Pfizer в первую очередь будут распределены для иммунизации работников больниц, в которых оказывают помощь COVID-пациентам.

В общем, по плану вакцинации, разработанному Минздравом, ожидается 5 этапов иммунизации девяти групп населения. Первыми вакцину получат медики, военные и пожилые люди.

Вакцинация в Украине будет бесплатной. Однако, коммерческий рынок закрывать не будут и, как предполагают в Минздраве, со второй половины 2021 года вакцину от COVID можно будет купить в аптеке.

Дата старта вакцинации

Сейчас конкретной даты старта вакцинации нет. Однако главный санврач Виктор Ляшко в одном из интервью назвал возможную дату - 15 февраля. Вакцинацию на первом этапе будут проводить мобильные бригады, впоследствии будут развернуты пункты вакцинации.

Пока ни одна из вакцин не прошла третью стадию клинических испытаний, поэтому в мире их используют по отдельной процедуре. Страны предоставляют разрешение на использование препарата в чрезвычайных случаях. Для того, чтобы иметь возможность начать иммунизацию Украина также предусмотрела в законодательстве соответствующую норму.

Какие еще вакцины может получить Украина

Глава Минздрава Максим Степанов анонсировал на 1-2 февраля обновленную информацию о ходе переговоров с компаниями-разработчиками вакцин.

Как известно, кроме COVAX Украина ведет переговоры о предоставлении стране вакцин напрямую с разработчиками. Однако, пока известно только о договоренности с китайской компанией Sinovac. Условием для того, чтобы Украина стала использовать данный препарат является его эффективность. Она должна составлять более 70%.

Всего же, по словами Виктора Ляшко, Украина нуждается в закупке 15 млн доз вакцины от коронавируса.