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Польша насчитала 206 попыток прорыва границы мигрантами за сутки

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Польша, Суббота 27 ноября 2021 10:04
Польша насчитала 206 попыток прорыва границы мигрантами за сутки Фото: Польша насчитала 206 попыток прорыва границы мигрантами за сутки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Польша за минувшие сутки зафиксировала 206 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. В частности, во время одной из них группа из 100 мигрантов пыталась штурмовать рубеж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

Как отметили в ведомстве, на этот раз группа беженцев пыталась прорвать границу возле польского пограничного пункта Беловежа.

"На участке, охраняемом пограничным постом в Беловеже, пограничная служба предупредила нападение на границу группы из 100 человек", - говорится в сообщении.

В результате чего, были задержаны семеро иностранцев при содействии мигрантам. Среди которых шесть граждан Грузии и один - России.

Напомним, вчера лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил мигрантам, которые застряли на границе с Польшей, что страна поможет им вернуться домой, если они захотят.

Добавим, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что на польско-белорусской границе происходит игра авторитарных режимов Беларуси и России. Они пытаются обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе.

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