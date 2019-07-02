Польша направила правительственную делегацию на Донбасс

Фото: Михал Вось (polradio.pl)

Делегаты из Польши должны посетить Авдеевку, Светлодарск и Краматорск

Министр польского правительства по гуманитарной помощи Михал Вось начинает двухдневный визит на Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Указано, что делегаты из Польши должны посетить Авдеевку, Светлодарск и Краматорск, чтобы проверить обеспечение материальной и психологической поддержки населения в рамках проекта гуманитарной помощи на подконтрольном Донбассе.

"Польша реализовала этот проект в сотрудничестве с Caritas Polska, и это был один из крупнейших проектов, финансируемых из средств польского налогоплательщика, из средств Канцелярии председателя Совета министров. Это примерно 2,5 млн злотых (590 тыс. евро)", - отметил Вось.

По словам польского министра, для Донбасса была назначена продовольственная помощь, средства гигиены, а также помощь психологов. Также министр отметил, что польским проектом воспользовались около 20 тыс. человек. По его словам, должны пройти переговоры польской делегации с представителями украинской власти о ситуации на Донбассе, а также о положении лиц польского происхождения.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что возвращение РФ в ПАСЕ не дает оснований надеяться на то, что Россия прекратит нарушать международное право и вести агрессивную политику в отношении Украины.

Как писало РБК-Украина, семь стран, среди которых и Польша, готовят резолюцию по решению ПАСЕ.