Польша начинает строительство забора на границе с Беларусью

Во вторник, 25 января, Польша начнет строительство стены на границе с Беларусью. В частности, для прекращения миграционного кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.
Пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская сообщила, что работы начнутся с бурения свай и их бетонирования в грунт. Она также добавила, что подготовительная работа велась в течение некоторого времени.
Стена на границе с Беларусью общей протяженностью 186 км и высотой более 5,5 м должна быть готова в июне этого года.
Строительные работы будут выполняться компанией Budimex и консорциумом в составе Unibep и ее дочерней компании Budrex. Budimex построит плотину на двух участках общей протяженностью 105,5 км, а Unibep - 80,7 км.
Работы будут вестись одновременно на четырех участках.
Ранее сообщалось, что Польша построит капитальное заграждение в Подляшье для предотвращения миграции.