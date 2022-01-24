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Польша начинает строительство забора на границе с Беларусью

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 25 января, Польша начнет строительство стены на границе с Беларусью. В частности, для прекращения миграционного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.

Пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская сообщила, что работы начнутся с бурения свай и их бетонирования в грунт. Она также добавила, что подготовительная работа велась в течение некоторого времени.

Стена на границе с Беларусью общей протяженностью 186 км и высотой более 5,5 м должна быть готова в июне этого года.

Строительные работы будут выполняться компанией Budimex и консорциумом в составе Unibep и ее дочерней компании Budrex. Budimex построит плотину на двух участках общей протяженностью 105,5 км, а Unibep - 80,7 км.

Работы будут вестись одновременно на четырех участках.

Ранее сообщалось, что Польша построит капитальное заграждение в Подляшье для предотвращения миграции.

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Миграционный кризис в ЕСПольшаБеларусь