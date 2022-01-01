Польша начинает председательство в ОБСЕ, Украина приветствует

Польша начинает председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил польского коллегу Збигнева Рау с началом председательства.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter -страницу министра.

Украинский глава МИД ожидает плодотворного сотрудничество для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины.

На сайте МИД Польши отметили, что главной целью польского председательства будет деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур ОБСЕ.

"Намерение Польши - действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Организация работает на основе консенсуса государств-участников. Наши усилия будут сосредоточены на полном использовании потенциала ОБСЕ", - говорится в сообщении.