Польща починає головування в ОБСЄ, Україна вітає

Польща починає головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав польського колегу Збігнєва Рау з початком головування.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку міністра.

Український голова МЗС очікує на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України.

На сайті МЗС Польщі зазначили, що головною метою польського головування буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур ОБСЄ.

"Намір Польщі - діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Організація працює на основі консенсусу держав-учасників. Наші зусилля будуть зосереджені на повному використанні потенціалу ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.