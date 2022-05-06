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Польша максимально упростила завоз топлива в Украину

Фото: Польша максимально упростила завоз топлива в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Грузовики с топливом будут заезжать на территорию Украины из Польши и в обратном направлении без разрешений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры в Facebook.

"Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива", - отмечается в сообщении пресс-службы МИУ.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, такой шаг со стороны министерств обоих государств обусловлен ракетными ударами России по нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах Украины, создали критическую ситуацию на рынке топлива.

"Целью команды Министерства инфраструктуры в этих условиях является полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы", - добавил Кубраков.

По данным МИУ, новые правила уже вступили в силу, ими могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики.

"В дальнейшем продолжим нашу работу над упрощением грузовых перевозок и созданием максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов", - отметил министр.

Чтобы воспользоваться разрешением въезда на территорию Польши, перевозчикам топлива необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8

Важным условием является заполнение формы не позднее, чем за сутки до пересечения границы.

В МИУ также напомнили, что в апреле Украина и Польша уже договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу. Для этого будет создано совместное логистическое предприятие.

Напомним, раньше Александр Кубраков сообщил о полном восстановлении сообщения по трассе Киев-Житомир.

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