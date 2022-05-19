Только в валюте контракта: Еврокомиссия разъяснила условия платежей России за газ

Компаниям "нецелесообразно" выходить за рамки указаний Европейской комиссии о том, как продолжать платить за российский газ. Представитель Еврокомиссии разъяснил, как не нарушить санкции ЕС против Москвы за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы дали указания государствам-членам, в которых говорится, что они могут сделать", - сказал представитель.

По его словам, все, что компании могут сделать, так это открыть банковский счет в валюте контракта с "Газпромом", произвести платеж на этот банковский счет в валюте контракта и сделать заявление о том, что они выполнили свои договорные обязательства.

"Мы не считаем целесообразным делать что-либо еще", - добавил представитель Еврокомиссии.

Отметим, почти все контракты компаний ЕС на поставку с российским газовым гигантом "Газпром" заключаются в евро или долларах. Представитель Еврокомиссии заявил 17 мая, что открытие счета в рублях в "Газпромбанке" нарушит режим санкций ЕС.

В указе Владимира Путина говорилось, что сделка будет считаться завершенной только после конвертации иностранной валюты в рубли, и для этого компаниям потребуется два банковских счета - по одному для каждой валюты.

Россия прекратила поставку газа в Болгарию и Польшу в прошлом месяце после того, как они отказались выполнить ее требование об оплате в рублях.