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Польша должна потребовать от РФ репараций за Вторую мировую, - Дуда

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Варшава, Четверг 15 сентября 2022 15:41
Польша должна потребовать от РФ репараций за Вторую мировую, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Польша должна потребовать репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, не только от Германии, но и от России.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РБК-Украина со ссылкой на Wprost.

"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России... Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться", - заявил Дуда.

Что касается Германии, то Дуда отметил, что за последние 30 лет продавая свои товары на польском рынке, особенно в то время, когда Польша еще не была членом ЕС, ФРГ заработала большие деньги, а также выиграла от соседства.

Президент добавил, что "о репарациях нужно говорить серьезно".

Требования репараций от Германии

Ранее стало известно, что Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну. Речь идет о компенсации в 1,3 млрд долларов.

Накануне в Польше представили подготовленный экспертами трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила около 1,5 трлн долларов.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен. Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ.

При этом стоит отметить, что Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопросы репараций за Вторую мировую войну. Однако в немецком правительстве отмечали, что вопрос репараций закрыт.

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Польша Российская Федерация Вторая мировая война
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