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Польща повинна вимагати від РФ репарацій за Другу світову, - Дуда

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Варшава, Четвер 15 вересня 2022 15:41
Польща повинна вимагати від РФ репарацій за Другу світову, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Польща повинна вимагати репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, не тільки від Німеччини, але і від Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає РБК-Україна з посиланням на Wprost.

"Німеччина почала Другу світову війну і напала на Польщу. Росія пізніше приєдналася до цієї війни, тому я вважаю, що репарації ми повинні вимагати і від Росії... Думаю, ми повинні це зробити. Я не бачу причин, за якими ми не повинні цього домагатися", - заявив Дуда.

Що стосується Німеччини, то Дуда зазначив, що за останні 30 років продаючи свої товари на польському ринку, особливо в той час, коли Польща ще не була членом ЄС, ФРН заробила великі гроші, а також виграла від сусідства.

Президент додав, що "про репарації потрібно говорити серйозно".

Вимоги репарацій від Німеччини

Раніше стало відомо, що Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну. Йдеться про компенсацію в 1,3 млрд доларів.

Напередодні в Польщі представили підготовлену експертами тритомну доповідь про втрати, понесені Польщею в результаті нападу нацистської Німеччини і німецької окупації в 1939-1945 роках. Озвучена підсумкова сума склала близько 1,5 трлн доларів.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено. Польща відмовилася від подальших репарацій давно, в 1953 році, і кілька разів підтверджувала цю відмову.

При цьому варто відзначити, що Польща неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. Однак у німецькому уряді зазначали, що питання репарацій закрите.

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