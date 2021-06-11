Польша добивалась того, чтобы Украина была спецгостем на саммите НАТО, - министр

Польша пыталась добиться того, чтобы Украина была специальным гостем саммита НАТО. Этот саммит стартует в Брюсселе 14 июня.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию Rzeczpospolita .

По его словам, Варшава добивалась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите.

"На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но это произойдет после встречи с Владимиром Путиным", - отметил он.

Также он подчеркнул, что Польша выступает за перспективу членства в Североатлантическом альянсе таких стран, как Украина или Грузия, но считает, что на данный момент эту проблему решить невозможно.