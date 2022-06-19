Польша и Чехия будут совместно охранять воздушное пространство Словакии
Правительство Словакии обратилось к Чехии за помощью во временной защите своего воздушного пространства. В новом совместном проекте будут задействованы и польские ВВС. Трем странам предстоим обсудить условия сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CT24.
По предварительной информации, чешская и польская стороны согласились помочь в охране воздушного пространства Словакии. После вторжения России в Украину в Братиславе началась подготовка к досрочному прекращению эксплуатации истребителей МиГ-29, а заказанные американские истребители Словакия получит не раньше, чем через два года.
Ранее во время своего визита в Братиславу министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские истребители F-16 готовы охранять воздушное пространство соседней страны, и при необходимости самолеты могут быть размещены в Словакии. Чешская армия имеет многолетний опыт защиты неба за границей и участвует в охране воздушного пространства стран-членов НАТО с 2009 года.
Ранее сообщалось, что Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".
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