Полозов назвал одну из причин сдвигов по обмену

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Восстановлению процесса способствовало дело украинских моряков

Решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских военнопленных моряков было одной из причин возобновления процесса обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Полозова, именно дело украинских моряков, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе, сдвинуло переговоры по обмену пленными.

"Локомотивом нынешнего освобождения украинских граждан есть дело военнопленных моряков. Также является тот факт, что Россия не смогла проигнорировать решение трибунала и, фактически, чтобы не допустить в публичной плоскости заявлений о том, что Россия освобождает моряков только по решению морского трибунала. Российская власть артикулирует это как некий обмен. Если бы не было решение трибунала, я не уверен, что мы смогли бы добиться, чтобы освобождение украинских политзаключенных произошло в такие короткие сроки ", заявил адвокат.

Напомним, что сегодня 7 сентября из российского международного аэропорта "Внуково" вылетел украинский самолет с освобожденными в рамках обмена пленными гражданами Украины. Самолет должен прибыть в международный аэропорт "Борисполь".