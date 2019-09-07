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Полозов назвав одну з причин зрушень по обміну

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 13:29
Полозов назвав одну з причин зрушень по обміну
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Відновленню процесу сприяла справа українських моряків

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських військовополонених моряків було однією з причин відновлення процесу обміну полоненими між Україною та Росією. Про це заявив адвокат моряків Микола Полозов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Полозова, саме справа українських моряків, які були захоплені російськими силовиками в Керченській протоці, зрушила переговори щодо обміну полоненими.

"Локомотивом нинішнього звільнення українських громадян є справа військовополонених моряків. Також є той факт, що Росія не змогла проігнорувати рішення трибуналу і, фактично, аби не допустити в публічній площині заяв про те, що Росія звільняє моряків тільки за рішенням морського трибуналу. Російська влада артикулює це як якийсь обмін. Якби не було рішення трибуналу, я не впевнений, що ми змогли б домогтися, щоб звільнення українських політв'язнів відбулося в такі короткі терміни ", заявив адвокат.

Нагадаємо, що сьогодні 7 вересня з російського міжнародного аеропорту "Внуково" вилетів український літак зі звільненими в рамках обміну полоненими громадянами України. Літак повинен прибути в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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