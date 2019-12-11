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Более половины заключенных в России журналистов задержаны в Крыму

Новости » Общество     11.12.2019 - 11:43
Более половины заключенных в России журналистов задержаны в Крыму
Иллюстративное фото (fsb.ru)

Четверо из семи журналистов были задержаны во время освещения ситуации в Крыму

Более половины журналистов, находящихся в тюрьмах России, были задержаны в аннексированном Крыму. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на отчет Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

По данным КЗЖ, на данный момент в российских местах несвободы находится семь журналистов, четверо из которых были задержаны в Крыму во время освещения ситуации с агрессией Российской Федерации по отношению к крымскотатарскому населению.

При этом в список КЗЖ не попал Станислав Асеев, который удерживается боевиками "ДНР", так как в отчете говорится лишь о тех журналистах, которые находятся под стражей государственной власти.

В целом в мире по состоянию на 1 декабря 2019 года в тюрьмах удерживаются 250 журналистов. Наибольшее число журналистов удерживаются в Китае - 48. В Турции за решеткой остаются 47 человек, в Саудовской Аравии и Египте - по 26.

Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму задержали съемочную группу телеканала "Настоящее время". Журналисты были задержаны во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки.

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