Более половины заключенных в России журналистов задержаны в Крыму

Иллюстративное фото (fsb.ru)

Четверо из семи журналистов были задержаны во время освещения ситуации в Крыму

Более половины журналистов, находящихся в тюрьмах России, были задержаны в аннексированном Крыму. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на отчет Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

По данным КЗЖ, на данный момент в российских местах несвободы находится семь журналистов, четверо из которых были задержаны в Крыму во время освещения ситуации с агрессией Российской Федерации по отношению к крымскотатарскому населению.

При этом в список КЗЖ не попал Станислав Асеев, который удерживается боевиками "ДНР", так как в отчете говорится лишь о тех журналистах, которые находятся под стражей государственной власти.

В целом в мире по состоянию на 1 декабря 2019 года в тюрьмах удерживаются 250 журналистов. Наибольшее число журналистов удерживаются в Китае - 48. В Турции за решеткой остаются 47 человек, в Саудовской Аравии и Египте - по 26.

Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму задержали съемочную группу телеканала "Настоящее время". Журналисты были задержаны во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки.