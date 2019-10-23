Комитет защиты журналистов требует освободить Асеева

Фото: Станислав Асеев (facebook.com/egor.firsov)

В комитете заявили, что Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом

Комитет защиты журналистов (CPJ) осудил "приговор" оккупантов об осуждении журналиста Станислава Асеева до 15 лет заключения. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В комитете заявили, что Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом.

"Станислав Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом. Он является журналистом, который подавал редкий взгляд на жизнь простых людей в зоне, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Так называемый суд, который приговорил Асеева, не является законным; его следует немедленно освободить и разрешить вернуться на подконтрольную Киеву территорию", - заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Добавим, Комитет защиты журналистов - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

Напомним, вчера оккупанты приговорили к 15 годам тюремного заключения Асеева. Его обвинили в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Также в материалах дела утверждают, что Асеева передавал данные в СБУ и вербовал в соцсетях проукраински настроенных лиц для сбора и передачи сведений военного характера.

Впрочем, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили наличие имени украинского журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.