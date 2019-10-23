ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет защиты журналистов требует освободить Асеева

Новости » Политика    23.10.2019 - 09:52
Комитет защиты журналистов требует освободить Асеева
Фото: Станислав Асеев (facebook.com/egor.firsov)

В комитете заявили, что Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом

Комитет защиты журналистов (CPJ) осудил "приговор" оккупантов об осуждении журналиста Станислава Асеева до 15 лет заключения. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В комитете заявили, что Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом.

"Станислав Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом. Он является журналистом, который подавал редкий взгляд на жизнь простых людей в зоне, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Так называемый суд, который приговорил Асеева, не является законным; его следует немедленно освободить и разрешить вернуться на подконтрольную Киеву территорию", - заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Добавим, Комитет защиты журналистов - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

Напомним, вчера оккупанты приговорили к 15 годам тюремного заключения Асеева. Его обвинили в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Также в материалах дела утверждают, что Асеева передавал данные в СБУ и вербовал в соцсетях проукраински настроенных лиц для сбора и передачи сведений военного характера.

Впрочем, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили наличие имени украинского журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.

В аннексированном Крыму ФСБ задержала и избила украинского журналиста США призвали Россию освободить Асеева
Новости Украины ДНРжурналисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь