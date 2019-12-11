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Більше половини ув'язнених в Росії журналістів затримали в Криму

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 11:43
Більше половини ув'язнених в Росії журналістів затримали в Криму
Ілюстративне фото (fsb.ru)

Четверо з семи журналістів були затримані під час висвітлення ситуації в Криму

Більше половини журналістів, які перебувають у тюрмах Росії, були затримані в аннексированном Криму. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на звіт Комітету захисту журналістів (КЗЖ).

За даними КЗЖ, на даний момент в російських місцях несвободи знаходиться сім журналістів, четверо з яких були затримані в Криму під час висвітлення ситуації з агресією Російської Федерації по відношенню до кримськотатарського населення.

При цьому в список КЗЖ не потрапив Станіслав Асєєв, який утримується бойовиками "ДНР", так як у звіті йдеться лише про тих журналістів, які перебувають під вартою державної влади.

У цілому в світі за станом на 1 грудня 2019 року у в'язницях утримуються 250 журналістів. Найбільша кількість журналістів утримуються в Китаї - 48. В Туреччині за ґратами залишаються 47 осіб, в Саудівській Аравії та Єгипті - по 26.

Раніше РБК-Україна писало, що в Криму затримали знімальну групу телеканалу "Теперішній час". Журналісти були затримані під час судового розгляду стосовно ЛГБТ-активістки.

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