Более половины стран мира смягчили ограничения на поездки

Фото: люди в аэропорту (pixabay)

Больше половины стран мира ослабили ограничения на поездки, которые были ведены в связи с пандемией коронавируса. В то же время многие страны крайне осторожны в отношении ослабления карантина.

Об этом сообщает Всемирная туристическая организация ОНН (UNWTO).

Как сообщается, 115 стран мира, а это 53%, ослабили ограничения на поездки. Таким образом, сейчас стало на 28 направлений больше, чем было 19 июля.

"Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели заражения COVID-19", - сообщает организация.

Также в UNWTO отмечают, что 64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, довольно сильно зависят от воздушного авиасообщения: 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах.

Кроме того, границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему полностью закрыты для туристов. Из них 27 направлений закрыты на срок не менее 30 недель.

Напомним, уже 48 стран мира открыли границы для граждан Украины.

Кроме того, с 1 сентября начали действовать новые правила выезда из Украины в Беларусь.