Более половины областей Украины "красные" и только две - "желтые": списки
"Красная" зона карантина стала самой большой в Украине. А в "желтой" зоне остались только два региона.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 15 областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
Ограничение "красной" зоны. Запрещается работа:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений;
- учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Исключение: если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 8 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Киев.
"Желтая" зона
В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.