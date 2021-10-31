Более половины областей Украины "красные" и только две - "желтые": списки

"Красная" зона

В этой зоне находятся 15 областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

Ограничение "красной" зоны. Запрещается работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений;

учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Исключение: если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 8 областей:

Винницкая,

Волынская,

Полтавская,

Тернопольская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая,

Киев.

"Желтая" зона

В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.