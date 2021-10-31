Більше половини областей України "червоні" і тільки дві - "жовті": списки

"Червона" зона

У цій зоні перебуває 15 областей:

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Ровенська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

Обмеження "червоної" зони. Забороняється робота:

закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);

ТРЦ та інших розважальних закладів;

закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;

непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Виняток: якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.

"Помаранчева" зона

В цій зоні 8 областей:

Вінницька,

Волинська,

Полтавська,

Тернопільська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька,

Київ.

"Жовта" зона

В цій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.