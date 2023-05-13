Половину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на завтра

Завтра, 14 травня, половину областей України накриють дощі, місцями з грозами. Проте вдень повітря прогріється до +24 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. На Лівобережжі, у Волинській, Рівненській областях та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ. Також очікується гроза.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +6 +11 градусів, а на півдні до +15. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +24 градуси.

У Карпатах ночі очікується від +4 до - 1, а вдень буде +11 +16 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, але дощів не очікується. Вітер північно-західний, 3-5 м/с.

Температура повітря буде вночі +9 +11 градусів, а вдень потепліє до +21 +23 градусів.