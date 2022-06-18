Половину Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 18 июня, почти половину регионов Украины накроют дожди с грозами. При этом температура воздуха останется стабильной, без существенного похолодания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня днем на востоке, юге, а также частично в центре и на севере страны ожидают осадки в виде грозовых дождей.
На остальной территории сухо, возможно переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области днем местами ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +11 +15, а днем +23 +26 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня.
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