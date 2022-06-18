Половину України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 18 червня, майже половину регіонів України накриють дощі з грозами. При цьому температура повітря залишиться стабільною, без суттєвого похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вдень на сході, півдні, а також частково в центрі і півночі країни очікують опади у вигляді грозових дощів.
На решті території сухо, можливо мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці та Київській області вдень місцями очікується хмарна погода, проте без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11 +15, а вдень +23 +26 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про те, якою буде погода протягом червня.
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