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Половину Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 18 июня 2022 07:00
Половину Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня дожди накроют почти половину Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 18 июня, почти половину регионов Украины накроют дожди с грозами. При этом температура воздуха останется стабильной, без существенного похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем на востоке, юге, а также частично в центре и на севере страны ожидают осадки в виде грозовых дождей.

На остальной территории сухо, возможно переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +15, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +9 +12 градусов, а днем +23 +26;
  • в восточных областях ночью +12 +14, днем +24 +26 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем +25 +27;
  • в центральных областях ночью +13 +16, днем +24 +27 градусов

Половину Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области днем местами ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +11 +15, а днем +23 +26 градусов.

Половину Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня.

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