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Половину України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 18 червня 2022 07:00
Половину України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні дощі накриють майже половину України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 18 червня, майже половину регіонів України накриють дощі з грозами. При цьому температура повітря залишиться стабільною, без суттєвого похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень на сході, півдні, а також частково в центрі і півночі країни очікують опади у вигляді грозових дощів.

На решті території сухо, можливо мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +15, вдень +23 +26 градусів;
  • на заході вночі +9 +12 градусів, а вдень +23 +26;
  • у східних областях вночі +12 +14, вдень +24 +26 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень +25 +27;
  • у центральних областях вночі +13 +16, вдень +24 +27 градусів

Половину України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області вдень місцями очікується хмарна погода, проте без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11 +15, а вдень +23 +26 градусів.

Половину України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про те, якою буде погода протягом червня.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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